Laboratori spettacoli e lezioni | numeri importanti per il progetto nelle scuole di Fondazione Toscana Spettacolo

Nelle scuole toscane sono stati avviati nuovi percorsi che prevedono laboratori, spettacoli e lezioni, organizzati dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Questi interventi coinvolgono un numero consistente di studenti e insegnanti, offrendo occasioni di confronto e partecipazione nel campo del teatro e dello spettacolo dal vivo. L’obiettivo dichiarato è utilizzare gli spettacoli come strumenti educativi e di crescita sociale per i giovani.

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