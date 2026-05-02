Reggio Calabria | Ripepi lancia il progetto per Cannizzaro

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Calabria, è stato annunciato un nuovo progetto legato a Cannizzaro. L'iniziativa si propone di modificare la gestione della città, che negli ultimi dodici anni è stata guidata dall'amministrazione precedente. Sono stati presentati i nomi dei leader che sosterranno questa proposta e che avranno il ruolo di guida nel cambio di strategia amministrativa. L'attenzione si concentra sugli sviluppi futuri e sulle figure coinvolte in questa evoluzione locale.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione della città dopo dodici anni di Falcomatà?. Chi sono i leader che guideranno la nuova proposta di Cannizzaro?. Perché il movimento ha scelto un nome legato alla storia antica?. Quali proposte concrete sono emerse dai cittadini durante i gazebo?.? In Breve Evento programmatico previsto per lunedì 11 maggio alle ore 18:00 presso il Consiglio Regionale.. Partecipazione confermata di Paolo Alli, Orazio Cipriani, Lorenzo Scappatura e Giuseppe Campolo.. Proposte politiche derivate dal confronto con i cittadini presso i gazebo di Corso Garibaldi.. Obiettivo di contrastare la gestione amministrativa degli ultimi dodici anni guidata da Falcomatà.🔗 Leggi su Ameve.eu

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