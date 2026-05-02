Reggio Calabria | Ripepi lancia il progetto per Cannizzaro

A Reggio Calabria, è stato annunciato un nuovo progetto legato a Cannizzaro. L'iniziativa si propone di modificare la gestione della città, che negli ultimi dodici anni è stata guidata dall'amministrazione precedente. Sono stati presentati i nomi dei leader che sosterranno questa proposta e che avranno il ruolo di guida nel cambio di strategia amministrativa. L'attenzione si concentra sugli sviluppi futuri e sulle figure coinvolte in questa evoluzione locale.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione della città dopo dodici anni di Falcomatà?. Chi sono i leader che guideranno la nuova proposta di Cannizzaro?. Perché il movimento ha scelto un nome legato alla storia antica?. Quali proposte concrete sono emerse dai cittadini durante i gazebo?.? In Breve Evento programmatico previsto per lunedì 11 maggio alle ore 18:00 presso il Consiglio Regionale.. Partecipazione confermata di Paolo Alli, Orazio Cipriani, Lorenzo Scappatura e Giuseppe Campolo.. Proposte politiche derivate dal confronto con i cittadini presso i gazebo di Corso Garibaldi.. Obiettivo di contrastare la gestione amministrativa degli ultimi dodici anni guidata da Falcomatà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: Ripepi lancia il progetto per Cannizzaro Notizie correlate Altri 15 milioni di euro per Reggio Calabria: il plauso di Ripepi a CannizzaroNuovi stanziamenti per il territorio reggino tornano al centro del dibattito politico cittadino, con l’annuncio di ulteriori risorse destinate a... Reggio Calabria: Cannizzaro lancia la sfida con 5 nuovi volti? Cosa sapere Francesco Cannizzaro presenta cinque candidati per le circoscrizioni di Reggio Calabria il 24 aprile. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cannizzaro in piazza De Nava, Ripepi: ‘I reggini scelgono di credere nella rinascita’; Comunali Reggio, presentata la lista ‘Alternativa Popolare’ a sostegno di Cannizzaro sindaco. Reggio Calabria, lavori negli orari di punta verso la strada per il Liceo Volta: furia Ripepi, non si può governare in questo modoIl Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria e Consigliere Comunale di Reggio, Massimo Ripepi, interviene sulla disorganizzazione dei lavori pubblici che stanno creando notevoli disagi ai ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria, definita anche la lista di Alternativa Popolare: i NOMI di tutti i candidatiÈ stata ufficialmente presentata questa mattina la lista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio 2026. La lista, che sostiene il ca ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria, domani il comizio di Mimmo Battaglia a Piazza Duomo - facebook.com facebook