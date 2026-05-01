Il concorso Mazzavillani torna con una partecipazione record, mettendo al centro la poesia dialettale. Tra i testi in gara spicca una poesia che parla di amore e lontananza, descrivendo come la speranza e il gusto di vivere trovino spazio anche nelle difficoltà. La manifestazione ha attirato numerosi autori che hanno inviato le loro composizioni, confermando l'interesse per questa forma espressiva tradizionale.

"E ste sufri’ d’amor e d’luntanânza ch’e’ pê ch’e’ lassa l’ânma int l’abandôn, l’artröva e’ gost dla vita in te, sperânza". "Eppure questo soffrire d’amore e di lontananza che pare ti lasci un senso di solitudine ritrova il gusto di vivere in te, speranza". Sono versi di Giordano Mazzavillani, "la cui vita - sottolinea il professor Nevio Spadoni, poeta, letterato e drammaturgo - è stata un tutt’uno con la scrittura". Odontotecnico di professione, poeta e perfino burattinaio per profondità dell’anima e per sincera passione, Mazzavillani ha distillato nelle sue liriche "l’amore per la vita, ritenuta sacra perché dono di Dio, per la famiglia, gli amici, per i più deboli, per la natura e per la sua città, Ravenna ".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna il concorso Mazzavillani. La poesia dialettale al centro. Una partecipazione da record

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