Prodi sempre più stufo della Schlein chiama a raccolta i cattolici dem

Da laverita.info 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente del consiglio ha approvato un incontro promosso da due deputati, coinvolgendo diverse associazioni ecclesiali di orientamento progressista. L'appuntamento, che si svolgerà nelle prossime settimane, mira a discutere di temi legati alla presenza dei cattolici all’interno del partito. La decisione arriva in un momento di tensioni tra alcuni esponenti politici e la segretaria del partito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è una parte importante del cattolicesimo democratico italiano che mostra sempre più segni di inquietudine rispetto al futuro politico del Paese. Non avendo mai amato i partiti personali o del capo e non essendo affascinati dal «leaderismo», coloro che si ritengono eredi dalla miglior tradizione cattolico-popolare del nostro Paese, immaginano un luogo, o se si preferisce un contenitore politico, che sia autenticamente democratico, plurale, e riformista. Non un «centro» che sappia lucrare rendite di posizione giocando sugli equilibri politici, ma un soggetto politico dinamico, innovativo e moderno. Del resto, mano a mano che si consolida la...🔗 Leggi su Laverita.info

prodi sempre pi249 stufo della schlein chiama a raccolta i cattolici dem
© Laverita.info - Prodi sempre più stufo della Schlein chiama a raccolta i cattolici dem
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Prodi, Schlein, e le affinità primarieNon è facile prendere posizione sulla tragicommedia democratica più lunga e straziante dai tempi della rottamazione, che anche questo finesettimana...

Corruzione nella pubblica amministrazione, Schifani chiama a raccolta i dirigenti: "Più controlli e responsabilità"Riunione straordinaria dopo le recenti indagini: rafforzate vigilanza interna, procedure di segnalazione degli illeciti e verifiche nelle aree a...

Prodi: Riarmo primo passo necessario, poi esercito europeoUn’idea già condivisa diventa una proposta: «All’unanimità non si gestisce nemmeno un condominio: propongo un grande referendum europeo contro l’unanimità». Il direttore Malaguti sottolinea come sette ... lastampa.it

DIETRO LE QUINTE/ Prodi molla la Schlein e prepara il nuovo Ulivo coi riformisti del PdRomano Prodi sempre più critico nei confronti della segretaria del PD Elly Schlein: i big del partito cercano di sostituirla. Ma c’è anche un’altra ipotesi Che Romano Prodi non abbia più in simpatia ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web