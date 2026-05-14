L'ex presidente del consiglio ha approvato un incontro promosso da due deputati, coinvolgendo diverse associazioni ecclesiali di orientamento progressista. L'appuntamento, che si svolgerà nelle prossime settimane, mira a discutere di temi legati alla presenza dei cattolici all’interno del partito. La decisione arriva in un momento di tensioni tra alcuni esponenti politici e la segretaria del partito.

C’è una parte importante del cattolicesimo democratico italiano che mostra sempre più segni di inquietudine rispetto al futuro politico del Paese. Non avendo mai amato i partiti personali o del capo e non essendo affascinati dal «leaderismo», coloro che si ritengono eredi dalla miglior tradizione cattolico-popolare del nostro Paese, immaginano un luogo, o se si preferisce un contenitore politico, che sia autenticamente democratico, plurale, e riformista. Non un «centro» che sappia lucrare rendite di posizione giocando sugli equilibri politici, ma un soggetto politico dinamico, innovativo e moderno. Del resto, mano a mano che si consolida la...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Prodi sempre più stufo della Schlein chiama a raccolta i cattolici dem

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