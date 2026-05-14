Processo Risiera | al via il convegno di studi nel cinquantennale
Quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario del processo relativo ai crimini commessi nella Risiera di San Sabba. Per celebrare questa ricorrenza, nelle giornate del 15 e 16 maggio si svolge un convegno di studi intitolato “Il processo della Risiera di San Sabba del 1976, mezzo secolo dopo”. L'evento riunisce studiosi e storici che approfondiscono le vicende legate a quel procedimento giudiziario e al contesto storico in cui si svolse.
Ricorre quest'anno il 50esimo anniversario del processo per i crimini commessi nella Risiera di San Sabba, e nelle giornate del 15 e 16 maggio si terrà il convegno di studi “Il processo della Risiera di San Sabba del 1976, mezzo secolo dopo”. Si approfondirà, durante l'incontro, l'epocale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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