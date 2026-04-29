Eustachio Degola 1761 – 1826 | convegno di studi

Il 17 gennaio 2026 segna il bicentenario della morte di Eustachio Degola, nato a Genova nel 1761 e morto nel 1826. Fu un prete giansenista noto per le sue posizioni anticuriali e per il suo impegno politico e religioso. Degola fu anche riconosciuto per aver influenzato la formazione del giovane scrittore Alessandro Manzoni, contribuendo al suo ritorno alla fede. A Genova si sono svolti eventi commemorativi in occasione di questa ricorrenza.

Il 17 gennaio 2026 è stato il bicentenario della morte di Eustachio Degola (Genova 1761 - 1826), prete giansenista, democratico, anticuriale, artefice del ritorno alla fede del giovane Manzoni. Una figura di rilievo storico nazionale e internazionale per i vari rapporti con il giansenismo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Bassani 110: convegno internazionale svela nuovi manoscritti e studiIl 4 marzo del 1916 nasceva a Bologna Giorgio Bassani, uno scrittore la cui intera opera è legata indissolubilmente alla città di Ferrara. Leggi anche: “il Vangelo secondo Marco e le sue ricezioni sinottiche within Judaism”, convegno di studi biblici a Palermo