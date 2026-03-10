A Palermo si svolge il XIV Convegno di Studi Biblici, organizzato dal Dipartimento di studi biblici della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. L'evento si concentra sul Vangelo secondo Marco e le sue ricezioni sinottiche all’interno del contesto ebraico. Durante le giornate di venerdì 13, esperti discutono dei rapporti tra i Vangeli sinottici e gli Atti degli apostoli, approfondendo il tema con interventi e confronti.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia È il progetto del Dipartimento di studi biblici della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, il primo strutturato in Italia sul tema, del quale si discuterà in rapporto ai Vangeli sinottici e agli Atti degli apostoli in occasione del “XIV Convegno di Studi Biblici”, nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo. Il convegno rappresenta un passaggio decisivo del progetto: dopo aver messo a fuoco i nodi metodologici, la ricerca applica ora le proprie categorie ai testi sinottici. “L’obiettivo – spiega Marida Nicolaci,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Lo sguardo di Giano: DiaLogos tra Arte e Scienza. Il convegno di studiJames Hillman ci ha insegnato che le potenze che un tempo furono chiamate divine, nonostante abbiano perduto ogni nome, permeano la nostra psiche che...

Bassani 110: convegno internazionale svela nuovi manoscritti e studiIl 4 marzo del 1916 nasceva a Bologna Giorgio Bassani, uno scrittore la cui intera opera è legata indissolubilmente alla città di Ferrara.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vangelo secondo

Temi più discussi: il Vangelo secondo Marco e le sue ricezioni sinottiche within Judaism, convegno di studi biblici a Palermo; Il Vangelo secondo Marco (ma non il Santo), ovvero: Come ti sostituisco il regime; Napoli. 'Il Vangelo secondo Pasolini': martedì 10 a Scampia si presenta il libro di Vincenzo di Marco; Dal Vangelo secondo Licio.

Il Vangelo secondo Marco (ma non il Santo), ovvero: Come ti sostituisco il regimeChi sono i leader iraniani citati da Marco Mancini e quali scenari si aprono per il futuro dell’Iran dopo la guerra e la crisi della leadership della Repubblica Islamica. difesaonline.it

Il Vangelo secondo Marco e le sue ricezioni sinottiche within Judaism: XIV Convegno di Studi BibliciSi conclude, con un importante convegno internazionale, il biennio di ricerca del Dipartimento di Studi biblici della Facoltà Teologica di Sicilia dedicato a L’ebreo Gesù, la sua memoria e la […] ... blogsicilia.it

IL VANGELO DI OGGI Dal Vangelo secondo LUCA 4,24-30. In quel tempo, giunto Gesù a Nazaret, disse al popolo radunato nella sinagoga: «In verità vi dico: nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche: c'erano molte vedove in Israele al tempo d - facebook.com facebook