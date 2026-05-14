Problemi nel pronto soccorso e nel blocco operatorio Di Marco Pd | Criticità che si ripetono

In un ospedale di Pescara si registrano da tempo problemi ricorrenti nel pronto soccorso e nel blocco operatorio. Le criticità riguardano principalmente l’afflusso di pazienti e la gestione delle operazioni chirurgiche. Nei giorni scorsi, rappresentanti del Partito Democratico hanno confermato che queste situazioni si verificano periodicamente senza soluzione definitiva. La ripetizione di tali disfunzioni ha portato a interventi da parte delle autorità sanitarie per cercare di affrontare le problematiche.

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