Problemi nel pronto soccorso e nel blocco operatorio Di Marco Pd | Criticità che si ripetono
In un ospedale di Pescara si registrano da tempo problemi ricorrenti nel pronto soccorso e nel blocco operatorio. Le criticità riguardano principalmente l’afflusso di pazienti e la gestione delle operazioni chirurgiche. Nei giorni scorsi, rappresentanti del Partito Democratico hanno confermato che queste situazioni si verificano periodicamente senza soluzione definitiva. La ripetizione di tali disfunzioni ha portato a interventi da parte delle autorità sanitarie per cercare di affrontare le problematiche.
Problemi ciclici che si ripetono in ospedale a Pescara, in particolare nel pronto soccorso e nel blocco operatorio. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, a margine della seduta della commissione regionale dopo la segnalazione di diversi utenti:“Le risposte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Siamo parecchio in difficoltà. Nelle parole dei medici, i problemi del pronto soccorso di Jesi. C'è carenza di posti letto e di spazi per le barelle. E così si crea un imbuto, anche per via dei troppi casi poco gravi. Non dovrebbero venire in pronto soccorso, ma facebook
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