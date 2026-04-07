Mosche carnarie nel blocco operatorio del policlinico Tor Vergata | disposta sanificazione straordinaria

Nel policlinico Tor Vergata è stata disposta una sanificazione straordinaria a causa della presenza di mosche carnarie nel blocco operatorio. Questi insetti, che depongono le uova su carne in decomposizione, sono stati individuati da diverse settimane nell’area, rendendo necessario un intervento di disinfestazione. La struttura ha adottato misure specifiche per eliminare il problema e garantire le condizioni di igiene richieste per le attività sanitarie.

La presenza degli insetti era stata segnalata già nella prima metà di marzo, spingendo l'azienda ospedaliera universitaria a prendere provvedimenti Il policlinico Tor Vergata alle prese con la disinfestazione dalle mosche carnarie. Gli insetti, appartenenti alla famiglia delle Sarcophagidae, depongono le proprie uova sulle carni in putrefazione e, da diverse settimane, e, la loro presenza nel blocco operatorio, ha richiesto un intervento ad hoc della struttura. Come si legge in una recente delibera dell’azienda ospedaliera universitaria, già nella prima metà di marzo era stata segnalata “la presenza di mosche carnarie all'interno del Blocco operatorio”. 🔗 Leggi su Romatoday.it INAUGURATA L'UNITÀ DI GERIATRIA DEL POLICLINICO TOR VERGATALa presenza di un’Unità di Geriatria dedicata consente di garantire una presa in carico tempestiva e multidisciplinare, con percorsi assistenziali... Policlinico Tor Vergata, nel 2025 effettuati 18 trapianti di rene da paziente vivo con tecnica roboticaNel 2025 il policlinico Tor Vergata ha effettuato 18 trapianti di rene da donatore vivente con tecnica completamente robotica.