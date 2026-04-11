Ospedale San Pio Errico FI | Pronto soccorso nel caos vertici chiusi nel bunker È ora di dire basta

Il Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio si trova al centro di polemiche dopo che un rappresentante politico ha denunciato una situazione di caos e di abbandono dei vertici, che si sarebbero isolati in un “bunker”. La denuncia fa seguito a segnalazioni di un crescente afflusso di pazienti e di criticità nella gestione del servizio di emergenza, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficienza dell’ospedale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quanto sta accadendo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio è ormai inaccettabile. Non siamo più di fronte a una situazione critica: abbiamo superato ogni limite di dignità umana e sanitaria. È un inferno”. È durissimo l’intervento del consigliere regionale Fernando Errico, che torna a denunciare pubblicamente una condizione diventata cronica e completamente fuori controllo. “Non si tratta più di un’emergenza temporanea, ma di un sistema al collasso. Un pronto soccorso perennemente pieno”. Errico punta il dito contro il blocco strutturale dei ricoveri: “Il nodo è sempre lo stesso: i pazienti non vengono trasferiti nei reparti e restano per giorni su barelle, sedie o nei corridoi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ospedale San Pio, Errico (FI): “Pronto soccorso nel caos, vertici chiusi nel bunker. È ora di dire basta” Sanità, Errico (FI): “Emergenza personale all’Ospedale San Pio”“La situazione dell’Ospedale San Pio di Benevento impone una riflessione seria e immediata sullo stato della sanità nelle aree interne della... Sanità, Fernando Errico (FI): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza“La situazione dell’Ospedale San Pio di Benevento impone una riflessione seria e immediata sullo stato della sanità nelle aree interne della... Temi più discussi: San Pio e facoltà di Medicina, Errico (FI): Servono basi solide, non annunci; Finalmente il concorso | l’ospedale ‘San Pio’ accoglierà 49 nuovi infemieri; Facoltà di medicina Mastella a colloquio con Rettore e direttore generale del San Pio. Ospedale San Pio, 'falsi post su cure miracolose contro il diabete'Cure miracolose contro il diabete sarebbero state pubblicizzate da falsi post dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) pubblicati sui social. A segnalare i messaggi ... ansa.it Protesta per i contratti nell’ospedale di San Pio: Sfileremo anche in VaticanoUn'accesa protesta questa mattina ha interrotto il consueto scambio di auguri all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di San Giovanni Rotondo voluto da San Pio, il cui personale è da ... bari.repubblica.it Ospedale San Pio Benevento: "Non abbiamo più notizie di mio padre, da ieri sera è al pronto soccorso e nessuno ci fa sapere le sue condizioni.Non sappiamo nemmeno se sia ancora vivo". La denuncia della figlia Ricevo e pubblico "Gentile Enzo, mi rivolg - facebook.com facebook