Priolo ritorna in mani italiane Ceduta a Ludoil

La raffineria di Priolo cambia di nuovo proprietario e torna nelle mani di aziende italiane, dopo aver avuto precedenti gestioni da parte di società russe e cipriote. La cessione è stata formalizzata e ufficializzata di recente, segnando un nuovo passaggio nella storia dell’impianto. La proprietà italiana ha confermato l’accordo senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle modalità dell’operazione.

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La raffineria di Priolo torna a un proprietario italiano, dopo essere stata in mani russe e cipriote. A rilevarla è stato il gruppo Ludoil di proprietà della famiglia Ammaturo che ha sottoscritto un accordo con Goi Energy per l'acquisizione della partecipazione detenuta da quest'ultima nel capitale di Isab, la società proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo e delle sue infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche. L'operazione ha una struttura articolata in due fasi, la prima delle quali relativa al 51% delle quote e subordinata all'esito positivo dell'esame governativo ai sensi della normativa Golden Power. Priolo, avendo una capacità di raffinazione autorizzata fino a 20 milioni di tonnellate annue, aveva visto attivarsi il governo dopo l'invasione russa dell'Ucraina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Priolo ritorna in mani italiane. Ceduta a Ludoil ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Accordo tra Ludoil e Goi Energy, la raffineria di Priolo Gargallo torna italianaIl gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo ha concluso un accordo con Goi Energy per l’acquisizione della partecipazione detenuta dal ramo energetico... Il colosso in liquidazione volontaria. Il caso finisce in Parlamento: "Alfagomma resti in mani italiane"Il caso Alfagomma sbarca in Parlamento e accende i riflettori su una delle più importanti realtà industriali italiane, settore produzione di tubi in... Argomenti più discussi: Priolo, svolta per Isab: la raffineria torna in mani italiane con Ludoil; Priolo ritorna in mani italiane. Ceduta a Ludoil; La Isab di Priolo venduta ad Ammaturo: la raffineria più grande del Paese torna italiana; L’Isab di Priolo torna in mani italiane, la raffineria acquistata da Ammaturo. Ottimo, la più grande raffineria italiana, Priolo, torna in mani italiane. x.com Priolo, svolta per Isab: la raffineria torna in mani italiane con LudoilIl gruppo della famiglia Ammaturo firma l’accordo con Goi Energy per rilevare la raffineria di Priolo. Prima fase sul 51%, operazione subordinata a Golden Power e Antitrust: in gioco il più grande pol ... ilsole24ore.com