Il gruppo Ludoil, controllato dalla famiglia Ammaturo, ha annunciato di aver concluso un accordo con Goi Energy per l’acquisto di una raffineria situata a Priolo Gargallo. La transazione prevede la ripresa delle attività di raffinazione presso lo stabilimento, che ora tornerà sotto gestione italiana. L’operazione riguarda anche la cessione di parte delle attività e degli asset legati alla raffineria.

Il gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo ha concluso un accordo con Goi Energy per l’acquisizione della partecipazione detenuta dal ramo energetico del fondo di private equity cipriota ARGUS New Energy nel capitale di Isab, la società proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo (Siracusa) e delle infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche ad essa afferenti. La russa Lukoil aveva ceduto la raffineria a Goi Energy a maggio del 2023. L’operazione prevede una struttura articolata in due fasi. La prima interessa il 51 per cento delle quote e sarà subordinata all’esito positivo del procedimento di notifica dinanzi al Governo italiano ai sensi della normativa sul golden power, nonché all’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e regolatorie applicabili.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Accordo tra Ludoil e Goi Energy, la raffineria di Priolo Gargallo torna italiana

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