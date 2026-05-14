Primo match point per la Juvecaserta | domani gara-4 a Montecatini per chiudere la serie

Domani si gioca la gara-4 dei quarti di finale dei playoff tra Juvecaserta e Montecatini al PalaTerme. La squadra campana ha recuperato il vantaggio del fattore campo e punta a chiudere la serie, che attualmente vede i padroni di casa in svantaggio per 2-1. La formazione ospite ha la possibilità di ottenere il primo match point e avanzare alle semifinali. La partita si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre, con il passaggio del turno ancora da decidere.

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Ripreso il vantaggio del fattore campo nella serie dei quarti di playoff, la Paperdi Juvecaserta cerca di chiudere al PalaTerme di Montecatini la serie che la vede in vantaggio per 2-1 sulla Fabo Herons Montecatini. Domani sera, con palla a due alle 20:30, si replica con una gara-4 che può. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tezenis fallisce il primo match point e Brindisi riapre la serieLa Tezensi Verona, nella serata di martedì, è uscita sconfitta dal PalaPentassuglia per 77-70, vedendo così sfumare il primo di tre match point della... Gara-2 tra Juvecaserta e Montecatini, coach Lardo: "Sempre massima attenzione"Archiviata immediatamente gara-1, la Paperdi Juvecaserta è pronta a scendere in campo al palaPiccolo domani, domenica 10 maggio, per gara-2 con la... Temi più discussi: Serie A Gold · Play-off al primo bivio: match point per Cassano Magnago e Sassari in Gara 2 di semifinale; Tinet Prata, primo match point per la Superlega; Valsa, primo match point per l’Europa; Primo match point per i quarti per la Logiman Contro Luiss Roma. Evvai #darderi vince in tre set dopo aver perso il primo contro #zverev prima vittoria contro top ten primi quarti di finale a Roma 4 match point annullati giù il cappello @petar68 se non erro prova di carattere tenacia , il fatto di rimanere lì grande vittoria #Per x.com Benacquista Assicurazioni Latina Basket, questa sera a Treviglio gara 3 dei quarti playoff: primo match point per i pontiniLa Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a scendere in campo per gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20:45 al PalaF ... latinaquotidiano.it Tezenis fallisce il primo match point e Brindisi riapre la serieGara 3 dei quarti di finale playoff di Serie A2, ha visto la Valtur imporsi sulla Scaligera al PalaPentassuglia, dopo aver comandato per buona parte del match, e andare così sul 2-1. Gara 4 è ora in p ... veronasera.it