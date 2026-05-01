Penny Market assume 150 lavoratori per nuove aperture anche senza esperienza

Penny Market ha annunciato l’assunzione di circa 150 persone in tutta Italia, per coprire le posizioni nei negozi, nei magazzini e nelle sedi operative. La campagna di recruiting è stata avviata recentemente, con l’obiettivo di riempire le nuove aperture in diverse città. Tra le posizioni disponibili, alcune non richiedono esperienza precedente, aprendo così le porte a candidati senza precedenti nel settore.

Penny Market ha avviato una maxi campagna di recruiting in tutta Italia, con circa 150 posizioni aperte tra negozi, magazzini e sedi operative. Un’iniziativa che si inserisce in un più ampio piano di crescita della catena, destinato a proseguire per tutto l’anno con nuove aperture e investimenti sul territorio. Il piano di assunzioni di Penny Market. L’azienda, facente parte del gruppo tedesco Rewe, continua a rafforzare la propria presenza nel nostro Paese, dove conta già oltre 450 punti vendita distribuiti in quasi tutte le Regioni. Il programma di sviluppo prevede l’apertura di circa 60 nuovi supermercati entro l’anno corrente, oltre al rinnovo di diversi store esistenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Penny Market assume 150 lavoratori per nuove aperture, anche senza esperienza Notizie correlate Veronesi assume anche senza esperienza, profili richiesti e come candidarsiIl Gruppo Veronesi, uno dei colossi italiani del settore alimentare con marchi come Aia, Negroni e Veronesi, ha aperto una nuova campagna di... Trenord assume capitreno e personale anche senza esperienza, come lavorare nell’aziendaTrenord, una delle principali aziende di trasporto ferroviario regionale in Italia, recluta personale in diversi settori, con proposte rivolte sia a... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Penny Market assume: 150 posti di lavoro in Italia tra vendita, macelleria, sicurezza e ruoli manageriali; Penny Market offre 150 posti di lavoro in tutta Italia: selezioni aperte, anche per persone senza esperienza; 150 Penny Market: addetti banco, addetti sicurezza, apprendisti vendite, macellai, responsabili; Action raddoppia a Novara: nel week end inaugura il nuovo negozio in corso Risorgimento. Ha urtato alla rotonda del Penny Market di Omegna un motorino condotto da un minorenne e si è dileguato. Protagonista il guidatore( o la guidatrice) di un’auto, probabilmente un Maggiolone di colore scuro. Gli agenti di polizia locale di Omegna sarebbero gi facebook