Primarie del centrosinistra ci siamo | tutto quello che c' è da sapere sui tre candidati

Domani sera si scoprirà il nome del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per le elezioni comunali del 2026. Sono tre i candidati che si contendono questa posizione e sono stati presentati ufficialmente negli ultimi mesi. La decisione finale sarà annunciata durante un evento pubblico, al quale sono attese diverse figure politiche e rappresentanti della società civile.

Domenica sera conosceremo il nome della persona che rappresenterà la coalizione come sindaco alle elezioni comunali di maggio, scelto dagli elettori reggini che esprimeranno il loro voto Domani sera conosceremo il nome del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per le comunali 2026. A sceglierlo saranno gli elettori reggini che nella giornata di domenica 15 marzo voteranno nei seggi aperti dal comitato organizzatore. Tre i candidati che si presentano ai cittadini maggiori di 16 anni proponendo di firmare la carta dei valori del centrosinistra, manifesto politico comune di partiti e movimenti civici che hanno aderito all'iniziativa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati L’ultima volta che siamo stati bambini: tutto quello che c’è da sapereQuesta sera, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda L’ultima volta che siamo stati bambini, film del 2023 diretto da Claudio... Sopra i segreti del make up delle artiste a Sanremo 2026. Tutto quello che c'è da sapere sui beauty look della prima serata del FestivalSanremo 2026 al via martedì 24 febbraio, con i primi beauty look delle artiste in gara, all’insegna di un’eleganza raffinata e mai sopra le righe. Contenuti utili per approfondire Primarie del centrosinistra ci siamo... Temi più discussi: Milano, chi sarà il successore di Sala? Il sindaco apre alle primarie; Sala prenota le primarie per Conte e LaCivica: Allarghiamo la sinistra; Primarie, la campagna elettorale di Muraca tra la gente: I cittadini chiedono ascolto e normalità; Reggio, primarie centrosinistra: confronto tra i candidati. Primarie del centrosinistra: la proposta di Renzi e il nodo della leadershipRenzi rilancia le primarie e un processo programmatico aperto ai cittadini per ricostruire una coalizione credibile ... notizie.it Domenica le primarie del centrosinistra viareggino: dove e come si votaSeggi aperti in sei sedi dalle 8 alle 20 del mattino. Il cantiere: Così proseguiamo il percorso unitario di partecipazione e trasparenza ... luccaindiretta.it Tutti per la Scuola Sostieni le scuole dell'infanzia e primarie della tua zona. Dona i punti della tua carta fedeltà: con 250 punti doni 4€. Scopri di più https://www.mymercato.it/mondo-mercato/iniziative/tutti-per-la-scuola - facebook.com facebook Siamo arrivati a qualcosa come 32 candidati per le primarie del centrosinistra milanese. In pieno clima referendario, tanto vale passare direttamente al sorteggio per il candidato Sindaco. x.com