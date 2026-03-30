Villaricca fuga folle in Audi Q2 | 18enne arrestato dai Carabinieri

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento che è partito a Villaricca e si è esteso tra Giugliano e Qualiano. Durante la fuga, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’incidente ha coinvolto un’auto, una Audi Q2, che il ragazzo aveva utilizzato prima di tentare di allontanarsi a piedi.

Inseguimento tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: il giovane tenta la fuga a piedi ma viene bloccato. La guida spericolata e l’Alt dei Carabinieri. A Villaricca, una pattuglia dei Carabinieri sta passando al setaccio le strade della città quando, nei pressi di una rotonda, nota un’ Audi Q2 condotta in modo chiaramente spericolato. I militari si avvicinano con l’intenzione di procedere a un controllo, ma il conducente accelera improvvisamente. Scatta l’inseguimento. L’inseguimento tra tre comuni. L’Audi sfreccia a forte velocità attraversando le strade di Villaricca, Giugliano in Campania e Qualiano. La guida è scriteriata: tratti percorsi contromano e manovre azzardate nel tentativo di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Villaricca, fuga folle in Audi Q2: 18enne arrestato dai Carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Fuga folle tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: inseguimento da film, 18enne arrestato dopo corsa contromano Inseguimento con i carabinieri da Villaricca a Scampia, la fuga dura 6 chilometri: arrestato 26enneNella notte i carabinieri hanno arrestato Alessandro Russo, 26 anni, dopo un inseguimento di 6 chilometri tra Napoli e provincia. Tutto quello che riguarda Villaricca fuga folle in Audi Q2 18enne... Temi più discussi: Inseguimento da film: droga lanciata dall’auto in corsa, arrestato un maranese a Cassino; San Sebastiano al Vesuvio, rubano auto e fuggono nella caserma dei Carabinieri: arrestati due ladri; Melito, droga nascosta dietro cassette postali e nei muri: sequestri per oltre 1,7 kg. Villaricca, inseguimento tra tre comuni: arrestato 18enne dopo fuga in AudiCorsa ad alta velocità tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: il conducente tenta la fuga a piedi dopo un vicolo cieco, fermato dai carabinieri ... ilgazzettinovesuviano.com Villaricca, esplosione in una pizzeria in costruzione, tre feriti: ipotesi fuga di gasTerrore nel comune di Villaricca , in via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e il territorio di Marano. Un'esplosione si sarebbe verificata in una attività ... ilmattino.it Inseguimento da film tra #Villaricca, #Giugliano e #Qualiano: un’Audi Q2 tenta la fuga contromano ma finisce in un vicolo cieco. Tre in auto, due scappano a piedi, arrestato il conducente 18enne. Decisivo l’intervento dei Carabinieri. Il giovane è ora ai domicili - facebook.com facebook #Napoli, esplosione in un'autofficina a Villaricca, coinvolte altre strutture vicine: 4 persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale, dalla tarda mattinata #vigilidelfuoco al lavoro. Intervento in corso per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza d x.com