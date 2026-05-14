Prezzi carburanti | la benzina aumenta ancora in calo il diesel
I prezzi dei carburanti continuano a muoversi in modo divergente, con la benzina che registra un nuovo aumento mentre il gasolio diminuisce. Questa differenza di andamento potrebbe portare a breve a un'inversione del rapporto tra i due combustibili, dopo che all'inizio dell'anno la verde aveva superato il diesel. La dinamica dei prezzi risente delle variazioni delle accise e delle condizioni di mercato.
(Adnkronos) – Ancora in aumento i prezzi della benzina, ancora in calo quelli del gasolio: una dinamica che può portare a breve al "controsorpasso" della verde sul diesel, dopo l'inversione di inizio anno (sempre con la complicità delle accise). In lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati. Oggi, giovedì 14 maggio, la benzina self service. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggero calo dei prezzi dei carburanti nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, dopo oltre 40 gio
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