Da oltre un mese, i prezzi dei carburanti continuano a diminuire. Il gasolio si attesta oggi poco sopra i due euro al litro, mentre la benzina si mantiene intorno a 1,93 euro, dopo l’aumento delle accise all’inizio di maggio. La tendenza al ribasso interessa entrambe le tipologie di carburante, riflettendo un calo costante nelle ultime settimane.

Roma, 11 mag. (Labitalia) - Prosegue da oltre un mese il calo del prezzo del gasolio alla pompa, ormai poco al di sopra dei due euro al litro, mentre la benzina sembra essersi assestata intorno a 1,93, dopo il rialzo delle accise di inizio maggio. Nel fine settimana le aliquote sono state prorogate al livello attuale fino al 22 maggio, con decreto del ministero dell'Economia che ha dato attuazione alla norma del 2007 sull'accisa mobile. Tornano intanto a salire con una certa forza le quotazioni dei prodotti raffinati. Questa mattina 11 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,930 eurolitro (-4 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,007 eurolitro (-18).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carburanti, prezzi benzina e diesel scendono ancora: la situazione oggi

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