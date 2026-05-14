Previsioni meteo per Avellino – 15 maggio 2026

Il 15 maggio 2026, ad Avellino, si prevede una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge che interessano la zona. Nel corso delle ore successive, la nuvolosità dovrebbe diminuire progressivamente, portando a condizioni di cielo poco nuvoloso in serata. Sono stimati circa 7 millimetri di pioggia durante tutta la giornata. Le temperature massime e minime non sono state ancora comunicate.

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Ad Avellino, il 15 maggio 2026, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Previsioni meteo per Avellino – 15 aprile 2026 Previsioni meteo per Avellino – 15 marzo 2026Ad Avellino il 15 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento nel pomeriggio associate a deboli piogge. Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 8 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 14 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledi 6 maggio; Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026. Meteo CAMPANIA Giovedì 21Mercoledì, la pressione non è forte. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile, infatti le nubi presenti provocheranno delle alcune precipitazioni che si alterneranno a schi ... ilmeteo.it Meteo Avellino di Mercoledì 13 MaggioAvellino, Giovedì 14 Maggio: giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, temperatura minima di 11°C e massima di 17°C. Entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità sparsa al mattino, pioggia ... ilmeteo.it