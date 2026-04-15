Previsioni meteo per Avellino – 15 aprile 2026

Il 15 aprile 2026 ad Avellino si prevede un mattino con cieli grigi o nebbiosi. Nel pomeriggio sono attese deboli piogge, che si intensificheranno leggermente rispetto alla mattinata. La pioggia continuerà per alcune ore prima di diminuire in modo rapido in serata, portando a schiarite. Complessivamente, sono previsti circa 5 millimetri di precipitazioni durante la giornata.

Ad Avellino, il 15 aprile 2026, cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 21°C.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vortice depressionario con piogge e neve, poi Pasqua con sole e caldo

Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata.