Previsioni meteo per Avellino – 15 marzo 2026

Il 15 marzo 2026 ad Avellino il cielo sarà in parte nuvoloso durante la mattinata, con nuvole che si intensificheranno nel pomeriggio. Nel corso della giornata sono previste deboli precipitazioni associate a un aumento delle nubi. Le condizioni meteo resteranno variabili per tutta la giornata, senza particolari variazioni di rilievo.

Ad Avellino il 15 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento nel pomeriggio associate a deboli piogge. Gli accumuli saranno molto deboli, intorno a 0,4 mm di pioggia. La temperatura massima raggiungerà 16°C, mentre la minima sarà di 6°C. I venti soffieranno deboli al mattino da Nordest, e moderati nel pomeriggio sempre da Nordest. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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