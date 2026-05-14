Prevenzione incendi le disposizioni del nuovo regolamento di polizia urbana

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha adottato un nuovo Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce norme precise per la prevenzione degli incendi. Le disposizioni riguardano principalmente la gestione di terreni e aree verdi, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a incendi accidentali o dolosi. La normativa specifica obblighi e divieti per i cittadini e le aziende, con l’intento di tutelare la sicurezza pubblica e limitare i danni ambientali. Le nuove regole sono operative da subito e devono essere rispettate da tutta la comunità.

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