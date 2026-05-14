Prevenzione incendi le disposizioni del nuovo regolamento di polizia urbana

Da arezzonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Terranuova Bracciolini ha adottato un nuovo Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce norme precise per la prevenzione degli incendi. Le disposizioni riguardano principalmente la gestione di terreni e aree verdi, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a incendi accidentali o dolosi. La normativa specifica obblighi e divieti per i cittadini e le aziende, con l’intento di tutelare la sicurezza pubblica e limitare i danni ambientali. Le nuove regole sono operative da subito e devono essere rispettate da tutta la comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Terranuova Bracciolini informa la cittadinanza che il nuovo Regolamento di Polizia Urbana introduce specifiche disposizioni finalizzate alla prevenzione degli incendi e alla tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla corretta gestione di terreni, aree verdi e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Prevenzione incendi e tutela della salute pubblica le disposizioni del nuovo Regolamento di Polizia UrbanaArezzo, 14 maggio 2026 – Prevenzione incendi e tutela della salute pubblica, le disposizioni del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Forlimpopoli rinnova le norme per sicurezza, decoro e ambiente: approvato il nuovo Regolamento di Polizia UrbanaÈ stato approvato martedì all'unanimità nell'ultima seduta del Consiglio comunale il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e di Civile convivenza, del...

Temi più discussi: Norme antincendio, le misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito militare; Prevenzione incendi, applicazione ampia della regola tecnica sulle chiusure d’ambito; Prevenzione incendi e sicurezza dei litorali; Prevenzione incendi e facciate: INAIL pubblica la guida sulla RTV V.13 del Codice.

prevenzione incendi le disposizioniPrevenzione incendi e tutela della salute pubblica le disposizioni del nuovo Regolamento di Polizia UrbanaIl Comune di Terranuova Bracciolini informa la cittadinanza che il nuovo Regolamento di Polizia Urbana introduce specifiche disposizioni finalizzate alla prevenzione degli incendi e alla tutela della ... lanazione.it

prevenzione incendi le disposizioniPrevenzione incendi a Piazza Armerina, scatta l’ordinanza per l’estate 2026: regole e sanzioniIl sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata, ha firmato il provvedimento che disciplina la campagna di prevenzione degli incendi per l'anno 2026. Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente i ... start-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web