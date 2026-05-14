Prevenzione incendi le disposizioni del nuovo regolamento di polizia urbana
Il Comune di Terranuova Bracciolini ha adottato un nuovo Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce norme precise per la prevenzione degli incendi. Le disposizioni riguardano principalmente la gestione di terreni e aree verdi, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a incendi accidentali o dolosi. La normativa specifica obblighi e divieti per i cittadini e le aziende, con l’intento di tutelare la sicurezza pubblica e limitare i danni ambientali. Le nuove regole sono operative da subito e devono essere rispettate da tutta la comunità.
Il Comune di Terranuova Bracciolini informa la cittadinanza che il nuovo Regolamento di Polizia Urbana introduce specifiche disposizioni finalizzate alla prevenzione degli incendi e alla tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla corretta gestione di terreni, aree verdi e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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