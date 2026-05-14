prevenzione incendi e tutela della salute pubblica le disposizioni del nuovo regolamento di polizia urbana

Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, approvato di recente, introduce norme specifiche sulla prevenzione degli incendi e sulla tutela della salute pubblica. Le disposizioni riguardano principalmente l’organizzazione delle aree pubbliche e private, con particolare attenzione alle misure di sicurezza da adottare per ridurre i rischi di incendi e garantire un ambiente salubre. La normativa si applica a diverse tipologie di proprietà e attività, con l’obiettivo di rafforzare le misure preventive sul territorio.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Prevenzione incendi e tutela della salute pubblic a, le disposizioni del nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Il Comune di Terranuova Bracciolini informa la cittadinanza che il nuovo Regolamento di Polizia Urbana introduce specifiche disposizioni finalizzate alla prevenzione degli incendi e alla tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla corretta gestione di terreni, aree verdi e materiali vegetali. Le norme hanno l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, proprietari e conduttori di terreni sull’importanza della manutenzione e dell’adozione di comportamenti responsabili, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, quando aumenta il rischio di incendi e la proliferazione di insetti e animali potenzialmente nocivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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