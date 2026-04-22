Fiumicino prevenzione zanzare | le misure del Comune a tutela della salute pubblica

Il Comune di Fiumicino ha annunciato l’attuazione di misure mirate a prevenire la diffusione delle malattie trasmesse da zanzare. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica attraverso interventi specifici che riguardano la riduzione delle aree di proliferazione degli insetti. La comunicazione si rivolge ai cittadini, invitandoli a rispettare le indicazioni fornite per limitare i rischi legati alla presenza di zanzare nelle zone urbane e periferiche.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino richiama l’attenzione della cittadinanza sull’importanza delle azioni di prevenzione per contrastare la diffusione delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune. Alla luce della necessità di tutelare la salute pubblica, l’Amministrazione sottolinea come sia fondamentale ridurre la presenza di questi insetti attraverso interventi mirati, a partire dall’eliminazione dei focolai larvali e dall’utilizzo di trattamenti larvicidi. In questo contesto, si evidenzia che la lotta alle zanzare adulte rappresenta una misura straordinaria, da adottare solo in casi specifici e non come pratica ordinaria.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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