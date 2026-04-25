La FP CGIL ha espresso soddisfazione per il recente piano di ripartizione dei fondi destinati alla sanità in Campania. Il nuovo schema di distribuzione delle risorse mira a rafforzare i servizi sanitari locali, affrontare le criticità esistenti e migliorare la gestione complessiva del sistema assistenziale regionale. La decisione riguarda un incremento di fondi rispetto al passato e una ripartizione più equilibrata tra le diverse aree della regione.

La FP CGIL accoglie con favore il nuovo piano di riparto dei fondi per la Sanità in Campania. Un passo avanti per potenziare i servizi, ridurre le criticità e migliorare l'efficienza del sistema assistenziale regionale. La Sanità in Campania registra un segnale di apertura e cauto ottimismo grazie al recente piano di riparto dei fondi destinati al rafforzamento del sistema regionale. La FP CGIL, in una nota ufficiale che ha trovato ampio risalto nel panorama informativo nazionale, ha espresso parere favorevole riguardo alla nuova distribuzione delle risorse, considerandola un passo avanti fondamentale per la stabilità e l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sanità: il giudizio positivo della FP CGIL sulla ripartizione delle risorse in Campania

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