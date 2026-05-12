Ospedale Maggiore presidio della Cisl Fp Giovanni Oliva | Le scelte di oggi tolgono diritti a chi lavora

Il 14 maggio, davanti all’ingresso principale dell’Ospedale Maggiore di Parma, si terrà un presidio organizzato dalla Cisl Fp Parma, tra le 10 e le 12, con una assemblea retribuita. L’evento mira a chiedere risorse regionali per riequilibrare i fondi destinati alle tre aree di contrattazione. Giovanni Oliva, rappresentante della Cisl Fp, ha dichiarato che le decisioni recenti compromettono i diritti dei lavoratori.

Gioved' 14 maggio, Davanti all'ingresso principale dell'Ospedale Maggiore di Parma, in via Gramsci, Cisl Fp Parma organizza dalle 10 alle 12 un presidio-sit in sotto forma di assemblea retribuita per chiedere risorse regionali per riequilibrare i fondi delle tre aree di contrattazione. Come siega.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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