Sono state depositate le candidature di Giancarlo Abete e Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC. Le due persone si contendono ora la guida del comitato, con le candidature rese pubbliche e ufficiali. La sfida, quindi, si presenta aperta tra i due candidati, che hanno formalizzato la loro partecipazione alla competizione elettorale. La scelta del nuovo presidente avverrà attraverso le procedure previste dal regolamento della federazione.

Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! 37° turno Serie A, c’è la decisione definitiva: Roma Lazio domenica alle 12 insieme alle altre gare della Champions: la decisione della Prefettura Binaghi non le manda a dire: «Derby? Il tennis non si sposta perché un deficiente ha fatto il calendario di Serie A con i piedi!» Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Presidenza FIGC: depositate le candidature di Abete e Malagò, parte la sfida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Figc, depositate le candidature alla presidenza di Malagò e AbeteGiancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi entro il termine...

Leggi anche: Presidente FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Anche la Serie B sostiene l’ex numero uno del Coni

Temi più discussi: Calcio, presidenza Figc: depositate candidature Abete e Malagò; Malagò: Mi candido alla presidenza della Figc. Anche Abete ufficiale. Depositate le candidature; Presidenza Figc, su Malagò c'è l'ombra dell'ineleggibilità: è l’ultimo ostacolo prima di una vittoria ormai annunciata; Il piano di Malagò per la Figc: le ipotesi per il ct, le riforme su calciomercato e giovani.

FIGC - Assemblea Elettiva: depositate le candidature di Abete e Malagò per la presidenza ift.tt/Wh4r0y2 x.com

UFFICIALE – Presidenza Figc, depositate le candidature di Giancarlo Abete e Giovanni MalagòOra è ufficiale per la presidenza della Figc depositate le canditure di Giancarlo Abete e Giovanni Malagò Sono ufficiali le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete alla presidenza della FIGC. clubdoria46.it

Assemblea Elettiva: depositate in FIGC le candidature di Abete e MalagòL’Assemblea è in programma lunedì 22 giugno presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. I programmi dei due candidati ... corrieredellosport.it