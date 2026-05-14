Presidenza FIGC | depositate le candidature di Abete e Malagò parte la sfida

Da calcionews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state depositate le candidature di Giancarlo Abete e Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC. Le due persone si contendono ora la guida del comitato, con le candidature rese pubbliche e ufficiali. La sfida, quindi, si presenta aperta tra i due candidati, che hanno formalizzato la loro partecipazione alla competizione elettorale. La scelta del nuovo presidente avverrà attraverso le procedure previste dal regolamento della federazione.

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