Nelle ultime ore sono state depositate le candidature per la presidenza della FIGC, con un candidato sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti e l’altro dalla Lega Calcio Serie A. La candidatura di Abete è stata firmata dalla Lega Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega di Serie A. La scelta dei sostenitori evidenzia le rispettive alleanze tra le diverse componenti del calcio italiano in vista delle prossime elezioni.

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 giugno. L'aggiornamento arriva dopo che entrambi hanno depositato la propria candidatura nella mattinata di mercoledì 13 maggio nella sede federale di via Allegri a Roma. La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. Non è stata ammessa, invece, la candidatura al ruolo di presidente federale da parte di Renato Miele in quanto priva del necessario accredito da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una componente tecnica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Figc, depositate le candidature alla presidenza di Malagò e Abete

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