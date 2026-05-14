Presentazione del libro Da Parigi ad Hollywood di Sergio Saraceni alla Soms di Spoltore

Da ilpescara.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 19, sarà presentato il libro "Da Parigi ad Hollywood", l'ultima fatica letteraria dello scrittore Sergio Saraceni, nella pinacoteca della Soms di Spoltore, presieduta dall’avv. Luigi Spina.L'evento, inserito nella rassegna "Libri in Società", è organizzato in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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