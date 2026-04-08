Pennellate di Luce un viaggio nel cinema di Sergio Salvati | presentazione libro

Da brindisireport.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Brindisi e le Antiche Strade, in collaborazione con la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, organizza un evento dedicato alla presentazione del libro intitolato

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, è lieta di presentare un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”.L’incontro è fissato per venerdì 10 aprile alle ore 18:30, presso la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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