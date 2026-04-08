Pennellate di Luce un viaggio nel cinema di Sergio Salvati | presentazione libro

L’associazione Brindisi e le Antiche Strade, in collaborazione con la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, organizza un evento dedicato alla presentazione del libro intitolato

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, è lieta di presentare un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”.L’incontro è fissato per venerdì 10 aprile alle ore 18:30, presso la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Restauro riporta alla luce 'pennellate' originali di GiottoIl restauro degli affreschi di Giotto nell'arco della Cappella di Santa Caterina nella Basilica del Santo a Padova ha restituito parti di pittura originali prima mai svelate. Dopo il consolidamento ... ansa.it

"Quel momento in cui il cielo sembra un quadro incompiuto, con pennellate di luce che emergono dall'ombra." - facebook.com facebook