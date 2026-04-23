Allarme Mare Libero aps | Con le fusioni tra comuni più concessioni e solo il 10% di spiagge libere
Allarme Mare Libero aps segnala che le fusioni tra alcuni comuni costieri dell’Abruzzo potrebbero ridurre drasticamente le spiagge libere. In particolare, la possibile unione tra le amministrazioni di Pescara, Montesilvano e Spoltore potrebbe comportare una diminuzione delle aree accessibili gratuitamente, passando dal 20 al 10 per cento. La questione riguarda principalmente le concessioni e la gestione delle spiagge pubbliche in un’area molto frequentata durante l’estate.
La possibile fusione tra comuni costieri abruzzesi, a cominciare da quella di Pescara e Montesilvano (città costiere) con Spoltore, potrebbe avere un impatto diretto sulla disponibilità di spiagge libere riducendone la quota dal 20 al 10%. E non diverso sarebbe se a fondersi dovrebbero essere.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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