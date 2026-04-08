Spiagge libere più pulite e attrezzate | ecco due bandi per la stagione estiva

Due bandi sono stati pubblicati dal dipartimento regionale dell'Ambiente per la prossima estate in Sicilia. Gli avvisi sono rivolti a enti locali e gestori di riserve naturali, con l’obiettivo di finanziare interventi di pulizia delle spiagge libere e di migliorare le strutture e i servizi offerti ai visitatori. Le risorse disponibili mirano a rendere le spiagge più accessibili e più curate per i cittadini e i turisti.

Spiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il dipartimento regionale dell'Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserve nelle spese di pulizia e implementazione di strutture e servizi rivolti all'utenza. Un primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Spiagge più pulite e attrezzate, dalla Regione 8,8 milioni per i litorali sicilianiSpiagge libere più pulite e meglio attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Spiagge e concessioni. Scadenza prorogata per le libere attrezzateGestione delle spiagge libere attrezzate prorogata fino alla fine dell’anno in attesa dei bandi di gara, ma anche l’avvio delle pratiche finalizzate... Temi più discussi: Regione Lazio stanzia 3 milioni per il Piano Spiagge 2026: sicurezza, ambiente e turismo sostenibile; Marzamemi 2026: Le Spiagge Più Belle per la Tua Estate Perfetta; Ostia, partita la pulizia delle spiagge: bobcat e ruspe in vista della Pasqua; Il litorale si prepara all’estate: oltre un milione di euro per le spiagge libere pontine. Due avvisi per pulire e attrezzare le spiagge, Savarino: Investimento mai visto, 8,8 milioni per valorizzare le costeSpiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il dipartimento regionale dell'Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserv ... ilsicilia.it Estate 2026 nel Lazio, cambia tutto sulle spiagge libere: dalla Regione arrivano 3 milioni ai Comuni del litoraleRegione Lazio conferma 3 milioni per la stagione balneare 2026: fondi ai Comuni del litorale per spiagge libere, sicurezza, accessibilità ed eventi. ilquotidianodellazio.it Spiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il dipartimento regionale dell'Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserve nelle spese di pulizia e implementazione di strutture e servizi rivo - facebook.com facebook Sanremo, AVS chiede più spiagge libere: accesso al mare e riequilibrio con i privati nel mirino x.com