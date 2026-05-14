Prepararsi ai guai La maxi esercitazione | Scenari d’emergenza

Una vasta operazione di emergenza si è svolta nelle colline della Valdera, coinvolgendo decine di operatori e numerosi mezzi. Durante l’esercitazione, le sirene hanno rotto il silenzio della zona con suoni acuti e improvvisi, simulando una situazione di crisi. Le forze coinvolte hanno messo in atto diverse procedure di risposta, con un dispiegamento immediato e coordinato. L’intera attività si è conclusa senza incidenti, testando le capacità di intervento in scenari di emergenza.

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Un maxi dispiegamento di forze in campo. Decine di uomini e mezzi. Sirene che d’improvviso squarciano la quiete delle colline della Valdera dalla bellezza apra e pungente. Ma non c’è da allarmarsi. Sono prove d’emergenza, per rendere più efficacie l’intervento se dovessero concretizzarsi sul territorio scenari in cui c’è bisogno di soccorso immediato ed efficace. Nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio il territorio comunale di Palaia ospiterà la grande esercitazione di area emergenze Aplumax, un’importante attività addestrativa che vedrà la partecipazione di volontari, squadre operative e mezzi di soccorso provenienti da tutta la Toscana per testare le capacità operative.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prepararsi ai... guai. La maxi esercitazione: "Scenari d’emergenza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendi, maxi esercitazione anche nell’Agrigentino: 1.200 volontari in campo per prepararsi all'estateParte la macchina della prevenzione incendi in Sicilia e l’Agrigentino sarà tra i territori protagonisti. Maxi esercitazione anti-sisma. Protezione Civile e Asl testano il piano di emergenzaMASSA MARITTIMA Mettere alla prova la macchina dei soccorsi e formare le nuove generazioni sulla gestione delle grandi emergenze.