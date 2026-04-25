Maxi esercitazione anti-sisma Protezione Civile e Asl testano il piano di emergenza

Oggi si è svolta una maxi esercitazione anti-sisma che ha coinvolto Protezione Civile e Asl nel test del piano di emergenza. L’obiettivo è stato verificare l’efficienza delle procedure di soccorso e migliorare la preparazione delle nuove generazioni sulla gestione di grandi emergenze. L’evento si è svolto a Massa Marittima, con attività pratiche e simulazioni di intervento per valutare la risposta delle squadre di soccorso.

MASSA MARITTIMA Mettere alla prova la macchina dei soccorsi e formare le nuove generazioni sulla gestione delle grandi emergenze. È questo l’obiettivo di “ Prepariamoci in Sicurezza ”, l’esercitazione di protezione civile e soccorso sanitario promossa dall’Azienda Sanitaria Asl Sud Est con la collaborazione del Comune di Massa Marittima, che coinvolgerà l’Istituto di Istruzione Secondaria Bernardino Lotti’. La simulazione si svolgerà lunedì a partire dalle 9, con l’ipotesi di un evento sismico e il conseguente crollo parziale della struttura. Vedrà il dispiegamento di un complesso sistema di comando e controllo. L’evento mira a evidenziare come la sinergia tra i diversi Enti sia l’unico strumento per garantire un’operatività efficace e tempestiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi esercitazione anti-sisma. Protezione Civile e Asl testano il piano di emergenza Notizie correlate Campi di emergenza, l'esercitazione della protezione civileProsegue la preparazione in vista dei campi di emergenza della protezione civile. Protezione Civile, esercitazione congiunta a Piano di SorrentoSi è svolta lo scorso fine settimana a Piano di Sorrento, nell’area verde di via San Michele, un’importante esercitazione di Protezione Civile che ha... Una raccolta di contenuti Si parla di: Maxi esercitazione anti-sisma. Protezione Civile e Asl testano il piano di emergenza. Maxi esercitazione anti-sisma. Protezione Civile e Asl testano il piano di emergenzaMASSA MARITTIMAMettere alla prova la macchina dei soccorsi e formare le nuove generazioni sulla gestione delle grandi emergenze. È questo l’obiettivo di Prepariamoci in Sicurezza, l’esercitazione di ... lanazione.it Prepariamoci in sicurezza: maxi-esercitazione per testare la risposta degli studenti alle emergenzeL'Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, impegnato in un'esercitazione. Ecco quando ... grossetonotizie.com