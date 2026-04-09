Kvaratskhelia porta il PSG a una vittoria decisiva contro il Liverpool

Il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria importante contro il Liverpool grazie alla doppietta di Kvaratskhelia. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai francesi, che hanno dominato sul campo e conquistato i tre punti. La prestazione del giocatore georgiano ha contribuito in modo decisivo all’esito della sfida, portando il PSG a un risultato positivo in una gara valida per la competizione europea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mercoledì, il Paris Saint-Germain ha dimostrato il proprio valore sul palcoscenico europeo, vincendo con un convincente 2-0 contro il Liverpool nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Le reti di Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia hanno permesso ai parigini di ottenere un significativo vantaggio in vista della sfida di ritorno ad Anfield, la prossima settimana. Questa vittoria non solo mette il PSG in una posizione favorevole, ma evidenzia anche la loro determinazione a difendere il titolo di campione in carica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Kvaratskhelia porta il PSG a una vittoria decisiva contro il Liverpool. Leggi anche: Doué e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il Psg vince 2-0 Leggi anche: Penalità decisiva di Duro porta il Valencia alla vittoria contro l’Alavés. Kvaratskhelia Goal Celebration Is Cold As Ice! Temi più discussi: Kvaradona fa quello che vuole: salta tutti e va in porta col pallone. IL VIDEO; PSG-Liverpool, ufficiali: Kvara contro Wirtz, Slot lascia Salah in panchina; Magia di Kvaratskhelia contro il Liverpool: il Psg ipoteca la semifinale; PSG-Liverpool 2-0, pagelle e tabellino: Douè la sblocca, Kvaratskhelia fa quello che vuole, Ekitike sbaglia tutto, Salah resta in panchina, Dembelè non brilla. Magia di Kvaratskhelia contro il Liverpool: il Psg ipoteca la semifinaleL'ex Napoli mette la firma sulla vittoria dei parigini al Parco dei Principi, in gol anche Doué: dominio assoluto della squadra di Luis Enrique, Slot in grande difficoltà ... corrieredellosport.it Doué e Kvaratskhelia stendono il Liverpool: il Psg vince 2-0PARIGI (FRANCIA) - Un Psg stellare si impone in casa per 2-0 sul Liverpool, con il divario tra le due squadre che poteva essere ancora più ampio. Sono Doué e Kvaratskhelia a mettere la firma su un mat ... laprovinciacr.it FRECCIA A SINISTRA Alisson Santos continua ad apportare quella qualità talmente rara nel calcio Italiano che tanta ne basta per fare la differenza laddove mancano ritmo e velocità. Spalletti avrebbe mai rinunciato a Kvaratskhelia se avesse avuto De Bruyne - facebook.com facebook