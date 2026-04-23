Calciomercato Roma Gasperini indica la strada per l’estate | primi passi per il nuovo terzino destro!

Durante il calciomercato estivo, l'allenatore ha indicato la necessità di rafforzare la rosa con un nuovo terzino destro. La dirigenza sta valutando diverse opzioni e ha già iniziato i primi contatti con alcuni giocatori. Le trattative sono in fase preliminare e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Intanto, si lavora anche sul fronte delle cessioni per fare spazio alle operazioni in entrata.

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