Calciomercato Roma Gasperini indica la strada per l’estate | primi passi per il nuovo terzino destro!
Durante il calciomercato estivo, l'allenatore ha indicato la necessità di rafforzare la rosa con un nuovo terzino destro. La dirigenza sta valutando diverse opzioni e ha già iniziato i primi contatti con alcuni giocatori. Le trattative sono in fase preliminare e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Intanto, si lavora anche sul fronte delle cessioni per fare spazio alle operazioni in entrata.
Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossa Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Vlahovic Juventus, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club. Presidenza FIGC, Malagò si gioca la carta Maldini! Vertice con AssoCalciatori e AssoAllenatori Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 34ª giornata. Chi è stato scelto...🔗 Leggi su Calcionews24.com
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