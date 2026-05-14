Prendersi cura di un bruco e di se stessi | il progetto tra le Rsa di Nebbiuno e Belgirate

In occasione della giornata mondiale della biodiversità, i pazienti di Villa Cristina e della residenza Arcadia partecipano al progetto "Metamorfosi" allevando bruchi fino alla liberazione.La natura entra nelle cliniche di riabilitazione psichiatrica e nelle Rsa del novarese e del Vco non come. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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