Burnout dei medici l' Unifg lancia il progetto per ' prendersi cura di chi ti cura'

Il burnout tra i medici ha portato l’Università di Foggia a lanciare un nuovo progetto di supporto. Per contrastarlo, partirà domani alle 18 un corso di dodici settimane di Mindfulness, rivolto a specializzandi e medici. Il corso si svolgerà nella palestra della Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico di Foggia, in via Napoli. L’obiettivo è aiutare i professionisti sanitari a gestire meglio lo stress quotidiano. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Da domani prenderà il via il corso strutturato di Mindfulness nato da una iniziativa del prof. Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia Il progetto nasce da un’iniziativa del prof. Gaetano Serviddio, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia e delegato rettorale alle politiche strategiche in Sanità, in collaborazione con la prof.ssa Tiziana Quarto, docente di Psicologia dello stesso Ateneo. Il percorso sarà condotto dalla dott.ssa Amalia Quotta, psicologa esperta in tecniche di mindfulness applicate ai contesti ad alto carico emotivo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Serena De Sandi: «L'associazione per me è il motivo per alzarmi la mattina. Nel volontariato conosci persone che sono disposte a supportarti senza condizioni: prendersi cura dell'altro è anche avere cura di se stessi»Serena De Sandi condivide come l’associazione rappresenti il motivo principale per alzarsi ogni giorno, evidenziando il valore del volontariato e del supporto reciproco.

