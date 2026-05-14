Il Premio Carlo Magno assegnato all'ex premier italiano ha suscitato attenzione per la sua rilevanza internazionale. La medaglia, conferita nel 2026, viene riconosciuta come un segno di apprezzamento per l’impegno nel promuovere valori europei. La motivazione ufficiale si concentra sul contributo nel rafforzare l’integrazione europea e sulla difesa degli ideali di unità e solidarietà. Recentemente, si sono susseguite dichiarazioni che evidenziano una crescente sensazione di isolamento dell’Europa, con l’allarme di un primo passo verso una minore collaborazione tra gli stati.

Mario Draghi ha ricevuto il Premio Carlo Magno 2026 ad Aquisgrana per il suo contributo all’Europa e alla stabilità dell’euro, un riconoscimento prestigioso dal grande valore sia morale che economico. Nel suo discorso ha lanciato un duro allarme sul futuro dell’Unione Europea: “Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo soli”, chiedendo più integrazione politica e autonomia strategica. Cos’è il premio Carlo Magno È uno dei riconoscimenti più prestigiosi d’Europa, assegnato ogni anno a personalità che hanno contribuito in maniera decisiva all’integrazione continentale. L’ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi è stato insignito del Premio Carlo Magno “per l’opera di una vita”, in particolare per il ruolo avuto nella difesa dell’euro e nella gestione delle crisi economiche europee. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Premio Carlo Magno a Mario Draghi, il significato del riconoscimento all'ex premier e il valore della medaglia

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