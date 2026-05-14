Lagarde congratulazioni a Mario Draghi per il Premio Carlo Magno

La presidente della Banca centrale europea ha partecipato a una cerimonia ad Aquisgrana per esprimere le proprie congratulazioni a Mario Draghi, che ha ricevuto il Premio Carlo Magno. Durante l'evento, ha sottolineato il ruolo di Draghi nel campo economico e il suo contributo alle politiche europee. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto verso la carriera e i risultati raggiunti dall’ex presidente della Banca centrale italiana.

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“È per me un piacere particolare trovarmi qui ad Aquisgrana – la città di Carlo Magno – per rendere omaggio a Mario Draghi, nostro caro amico. Parlare di Carlo Magno significa, quasi inevitabilmente, parlare dell’idea di unità europea. Si tratta di un’associazione naturale. Carlo Magno fu un leader straordinario, il cui regno si estendeva su territori che oggi comprendono diversi paesi europei. Mario appartiene a quella stessa tradizione. Ho avuto la fortuna, nel corso di molti anni, di osservarlo da vicino: in diverse istituzioni, in circostanze diverse e sotto pressioni che pochi hanno mai dovuto affrontare.” Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento alla cena che precede la cerimonia del premio Carlo Magno, che domani mattina sarà assegnato a Mario Draghi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mario Draghi riceve il premio Carlo Magno! Notizie correlate Leggi anche: Lagarde celebra il coraggio di Draghi alla vigila del premio Carlo Magno Leggi anche: No, Mario Draghi non è sbarcato su Threads Si parla di: Lagarde celebra il coraggio di Draghi alla vigila del premio Carlo Magno. Lagarde celebra il coraggio di Draghi alla vigila del premio Carlo MagnoRoma, 13 mag. (askanews) – Il coraggio di costruire un’Europa che duri nel tempo. È il titolo del discorso che la presidente della Bce, Crhistine Lagarde, ha dedicato al suo predecessore, Mario Drag ... askanews.it Lagarde, 'Draghi ha diagnosticato il problema dell'Ue, ora tocca ai leader'Mario Draghi ha dimostrato che la competitività va oltre la semplice questione economica. Si tratta piuttosto di capire se l'Europa sarà in grado di preservare la propria prosperità e di rimanere pad ... ansa.it