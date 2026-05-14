Discorso di Mario Draghi alla cerimonia del Premio Carlo Magno

Durante la cerimonia del Premio Carlo Magno, un rappresentante di rilievo ha affrontato il tema delle alleanze internazionali, sottolineando come in un contesto globale caratterizzato da cambiamenti frequenti le dipendenze strategiche richiedano una revisione costante. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio, durante il quale si è parlato di relazioni tra Paesi e di come le alleanze possano evolversi nel tempo. Il discorso ha attirato l’attenzione di pubblico e media, senza specificare dettagli su eventuali accordi o decisioni future.

“In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme. L’Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo all’interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata”. Lo ha detto Mario Draghi alla cerimonia del Premio Carlo Magno. “Per la prima volta dal 1949” c’è “la possibilità che gli Usa non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Né la Cina offre un punto di riferimento alternativo”, ha aggiunto. “All’esterno, abbiamo abbattuto le barriere commerciali, accolto con favore le catene di approvvigionamento globali e costruito la principale economia più aperta del pianeta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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