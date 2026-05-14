Premiata la nostra ristorazione Le eccellenze sfilano al Martini

L'Istituto alberghiero Martini ha ricevuto riconoscimenti durante la Giornata della Ristorazione, evento che ha visto sfilare diverse eccellenze del settore. La manifestazione si è svolta presso il locale storico, attirando professionisti e studenti interessati a mostrare le proprie competenze. Durante la giornata sono state presentate diverse creazioni culinarie e tecniche di servizio, con un'attenzione particolare alla qualità e alla presentazione dei piatti.

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L’Istituto alberghiero Martini brilla nella Giornata della Ristorazione. E non potrebbe essere altrimenti, dato che nell’ambito della scuola diretta da Marzia Andreoni si trovano le eccellenze e le competenze della buona alimentazione e del benessere che parte propria dalla consapevolezza della necessità di una dieta sana ed equilibrata. Confcommercio Pistoia-Prato e Fip hanno organizzato al castello Querceta una mattinata di confronto in collaborazione col Martini, l’Stituto comprensivo Galileo Chini e la rete ’Scuole Promuovono Salute’. È stata una preziosa occasione per riflettere sull’ educazione alimentare e sulla cultura della ristorazione come patrimonio Unesco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premiata la nostra ristorazione. Le eccellenze sfilano al Martini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LATI tra le eccellenze: premiata l’impresa varesina di Vedano Olona?? Cosa scoprirai Come ha fatto un'azienda di Vedano Olona a superare la selezione? Quali criteri ESG hanno permesso a LATI di battere la... Ambasciatori Vini campani 2026, premiate 20 eccellenze della ristorazione italianaLa Campania affida alla ristorazione d’eccellenza il compito di raccontare e promuovere il proprio patrimonio vitivinicolo. Argomenti più discussi: Premiata la nostra ristorazione. Le eccellenze sfilano al Martini; Agli Amici, Michela Scarello premiata tra i protagonisti dell’Eccellenza della Sala Italiana 2026. Premiata la nostra ristorazione. Le eccellenze sfilano al MartiniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Ristorazione, la sala sotto i riflettori: premiati 30 professionisti al SenatoAl Senato la prima edizione del Premio Eccellenza della Sala Italiana. Premiati 30 professionisti dell’ospitalità, mentre cresce l’attenzione verso il ruolo strategico di maitre e sommelier ... italiaatavola.net