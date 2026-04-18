Durante il Vinitaly, la Regione Campania ha annunciato i vincitori degli Ambasciatori Vini campani 2026, premiando venti ristoranti e insegne d’autore italiane. Questi locali sono stati scelti per rappresentare e promuovere il territorio, i vitigni autoctoni e le pratiche di sostenibilità della regione. La selezione si rivolge a ristoranti stellati e attività di alta qualità che si distinguono per il loro ruolo nel raccontare la tradizione vinicola campana.

La Campania affida alla ristorazione d’eccellenza il compito di raccontare e promuovere il proprio patrimonio vitivinicolo. È stata ufficializzata al Vinitaly di Verona la lista dei 20 Ambasciatori dei vini di Campania per il 2026, riconoscimento giunto alla quarta edizione e destinato a locali che, lungo tutta la penisola, si distinguono per la valorizzazione della cultura enoica regionale. A promuovere l’iniziativa è l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, con l’obiettivo di costruire una rete nazionale capace di interpretare in chiave contemporanea i vini del territorio. “Vogliamo consolidare un network di professionisti che sappiano raccontare il patrimonio vitivinicolo campano – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – rafforzando il legame tra produzione e ristorazione di qualità.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Ambasciatori Vini campani 2026, premiate 20 eccellenze della ristorazione italiana

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