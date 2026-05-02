LATI tra le eccellenze | premiata l’impresa varesina di Vedano Olona

Un’azienda di Vedano Olona si è distinta tra le eccellenze premiate nella regione. La società ha superato la selezione grazie a specifici criteri ESG, che hanno contribuito alla sua vittoria rispetto alla concorrenza. Il riconoscimento mette in luce le pratiche adottate dall’impresa in ambito ambientale, sociale e di governance. La premiazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle imprese che valorizzano questi aspetti.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto un'azienda di Vedano Olona a superare la selezione? Quali criteri ESG hanno permesso a LATI di battere la concorrenza? Chi sono le altre nove realtà d'eccellenza selezionate nel network? Come influirà questo premio sulla strategia internazionale dei tecnopolimeri??? In Breve Selezione Intesa Sanpaolo include dieci realtà d'eccellenza della Lombardia Nord. Michela Conterno sottolinea il DNA tecnico e il modello familiare dell'azienda. Il programm .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LATI tra le eccellenze: premiata l’impresa varesina di Vedano Olona Notizie correlate Varesina: il nuovo modello tra sport, impresa e futuro giovaniVenerdì 10 aprile 2026, presso il Campus Elmec di Brunello, la Varesina ha presentato una visione strategica che punta a trasformare il club sportivo... Ostetrica varesina premiata a Roma: un secolo di vitaUn riconoscimento di rilievo nazionale ha raggiunto il territorio lombardo, confermando la vitalità della memoria collettiva locale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: LATI di Vedano Olona tra le dieci imprese vincenti premiate da Intesa Sanpaolo; LATI Industria Termoplastici premiata tra le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo; Eccellenza in volo i premiati di Cascina Costa, Vergiate e Sesto Calende tra i nuovi Maestri del Lavoro; Intesa Sanpaolo premia 10 imprese vincenti: ci sono anche la Lati di Vedano e la Pizval di Somma. Varese prima in Lombardia nel 2025 per crescita di esportazioni. LATI di Vedano Olona tra le dieci imprese vincenti premiate da Intesa SanpaoloÈ stato riconosciuto il percorso di crescita industriale e l’impegno nello sviluppo di materiali termoplastici ad alte prestazioni con attenzione a sostenibilità e capitale umano ... varesenews.it https://www.varesenews.it/2026/04/medici-di-medicina-generale-a-vedano-olona-il-sindaco-scrive-ad-asst-servizio-instabile-servono-garanzie/2561047/utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwdGRjcARfOAdleHRuA2Flb - facebook.com facebook