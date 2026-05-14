Un nuovo episodio di contagio ha coinvolto una nave da crociera arrivata a Bordeaux, dove si è registrato un focolaio di norovirus. Recentemente, un altro episodio riguardante un’epidemia di hantavirus si era verificato sulla MV Hondius. Il norovirus è classificato come altamente contagioso e può diffondersi facilmente anche con contatti minimi. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, che si inserisce in un periodo complicato per i viaggi in mare.

Non sembra un periodo semplice per le navi da crociera: dopo il focolaio di hantavirus sulla MV Hondius, un’epidemia di norovirus ha colpito una nave arrivata a Bordeaux da Brest. Oltre 1.000 passeggeri della Ambition, gestita da Ambassador Cruise Line, sono stati trattenuti a Bordeaux dopo che 49 persone hanno lamentato disturbi gastrointestinali. “Un focolaio di norovirus su una nave da crociera è uno degli scenari più tipici e frequenti per questo virus gastrointestinale, perché gli ambienti chiusi, la condivisione di spazi comuni e l’elevata densità di persone facilitano enormemente il contagio”, afferma a LaSalute di LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pregliasco: «Norovirus molto contagioso basta poco per infettare»

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