Hantavirus Burioni | Non è contagioso ma sappiamo poco

(Adnkronos) – "Questo virus non è molto contagioso per gli uomini. Però, c'è un però.". Il professor Roberto Burioni, a Che tempo che fa, analizza l'emergenza hantavirus, con il focolaio a bordo di una nave da crociera sbarcata a Tenerife, in Spagna. I soggetti entrati in contatto con i passeggeri devono essere sottoposti a sorveglianza.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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