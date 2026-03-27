Epatite A Pregliasco | Basta allarmismi si danneggia il comparto agricolo

Un esperto ha ribadito l’importanza di non collegare i recenti casi di epatite A alle attività agricole senza dati scientifici che lo confermino. Ha sottolineato come gli allarmismi possano causare danni al settore agricolo, invitando a evitare associazioni ingiustificate. La posizione si basa sulla necessità di affidarsi a prove certe prima di formulare collegamenti tra le malattie e le produzioni agricole.

"È fondamentale evitare associazioni improprie tra i casi di epatite segnalati e le produzioni agricole in assenza di evidenze scientifiche". In una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan International, commenta le parole del presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano, secondo il quale non c'è alcun collegamento tra i casi di epatite e le produzioni agricole invitando a evitare allarmismi. "Le infezioni epatiche possono avere molteplici vie di trasmissione e l'eventuale origine deve essere chiarita attraverso accurate indagini epidemiologiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Epatite A, Pregliasco: “Basta allarmismi si danneggia il comparto agricolo” Articoli correlati “Epatite A, più controlli ma basta allarmismi”"Legacoop agroalimentare esprime profonda vicinanza alle persone colpite dai recenti casi di epatite A registrati a Napoli e ai loro familiari, e... Leggi anche: Alta Padovana, il comparto agricolo vale mezzo miliardo l'anno. Cia presenta i dati all'assemblea Altri aggiornamenti su Epatite A Pregliasco Basta allarmismi... Temi più discussi: Epatite A, più controlli ma basta allarmismi; Epatite A, allarme focolaio: l’errore a tavola che sta causando i contagi; Epatite A a Napoli, l'infettivologo spiega il contagio da uomo a uomo: Non esistono farmaci, serve il vaccino; Pregliasco, 'epatite A non è malattia grave, ma nasce da falle evitabili'. Epatite A in Campania, Pregliasco: «In Italia casi in aumento, a Napoli focolaio non epidemia»L'epidemia di epatite A che sta colpendo Napoli in questi giorni, non intende arrestarsi. Ad esprimersi sui preoccupanti dati sanitari è stato anche Fabrizio Pregliasco, ... ilmattino.it Epatite A, parla Pregliasco: A Napoli c'è un focolaioNon stiamo parlando di una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma di un problema che nasce da falle evitabili: controlli insufficienti e comportamenti a rischio, soprattutto sul fronte alime ... napolitoday.it Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, è intervenuto sulla vicenda dell’aumento dei casi di Epatite A registrati tra Campania e basso Lazio, difendendo il comparto locale della mitilicoltura e annunciando che sono in corso indagini sulla possibile vendita di co - facebook.com facebook