Preghiera della sera 30 aprile | grazie Signore per i doni di questa giornata

Alle 20:00 di sera, si è tenuta una preghiera collettiva per ringraziare il Signore dei doni ricevuti durante la giornata. La cerimonia si è svolta in presenza di numerosi partecipanti, che hanno rivolto le proprie preghiere chiedendo anche la pace degli Angeli sulla propria casa e sulla famiglia. L'evento si è concluso con un momento di silenzio e riflessione.

Al termine di questo giorno, fermiamoci per ringraziare il Signore delle grazie ricevute e per invocare la pace degli Angeli sulla nostra casa e sulla nostra famiglia. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi ma preziosi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. In questo silenzio che precede il riposo, vogliamo consegnare al Padre ogni istante vissuto, riconoscendo che la Sua mano ci ha guidati anche laddove i nostri occhi non hanno saputo vedere la Sua luce.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 30 aprile: grazie Signore per i doni di questa giornata Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 3 di 3 Notizie correlate Preghiera della sera, 7 Aprile 2026: chiediamo al Signore di non lasciarci soliLa preghiera della sera, con lo sguardo rivolto al cielo, per scacciare le preoccupazioni di questo giorno oramai giunto al termine e lasciarci... Preghiera della sera, 20 Febbraio 2026: “Ti ringrazio di questa giornata”Concludi la giornata con la preghiera della sera “Ti ringrazio di questa giornata”. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La preghiera della sera con la Cappella della basilica di San Francesco; Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; La Rete Mondiale di Preghiera del Papa: 22 milioni di persone, un’unica preghiera, una missione rinnovata; Mercoledì 6 maggio una preghiera in tutte le Collaborazioni pastorali nel 50° anniversario del sisma. Prevista una suonata di campane. Preghiera della sera, 26 aprile: Sia lodata la Trinità nel riposo della notteConcludi con la preghiera della sera alla Santissima Trinità. Affida al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo il tuo riposo questa notte. lalucedimaria.it Preghiera della sera Signore Gesù, Pane della vita, questa sera vengo a Te con ciò che sono. Sazia la - facebook.com facebook