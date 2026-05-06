Il 6 maggio inizia con una preghiera che invita a affidare la giornata a una presenza superiore. La tradizione religiosa suggerisce di rivolgere il primo pensiero a chi dà la vita e di chiedere protezione e guida per le ore a venire. La preghiera si conclude con un richiamo a San Giuseppe, figura di riferimento per molti credenti, che aiuta a trovare forza e serenità nell’affidarsi alla volontà divina.

Il primo pensiero del giorno è per Colui che ci dona la vita. Accogliamo l’inizio di questo 6 maggio con una preghiera di gratitudine e abbandono alla volontà del Padre, con l’aiuto di San Giuseppe. Affidiamo a Dio ogni nostra intenzione, le fatiche che ci attendono e le gioie che incontreremo lungo questo giorno, ponendoci sotto lo sguardo protettivo di San Giuseppe. In questo giorno a lui dedicato, invochiamo la sua potente intercessione affinché questa preghiera sia lo scudo che protegge il nostro cuore dalle inquietudini e la bussola che orienta i nostri passi verso il bene. Siamo certi che, grazie alla guida del Custode della...🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 6 maggio: affida la tua giornata nelle mani del Signore

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