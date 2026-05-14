Precompilata 2026 al via l’invio del modello 730 online

È iniziata la fase di invio del modello 730 precompilato per il 2026, con la possibilità di compilare e inviare online la propria dichiarazione dei redditi. La campagna riguarda i contribuenti che devono presentare il modello e utilizza il sistema digitale per facilitare le operazioni. Gli utenti possono accedere alla piattaforma dedicata per verificare e inviare i dati necessari, con l’obiettivo di semplificare tutto il procedimento e ridurre i tempi rispetto alle modalità tradizionali.

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