Precompilata 2026 al via l’invio del modello 730 online
È iniziata la fase di invio del modello 730 precompilato per il 2026, con la possibilità di compilare e inviare online la propria dichiarazione dei redditi. La campagna riguarda i contribuenti che devono presentare il modello e utilizza il sistema digitale per facilitare le operazioni. Gli utenti possono accedere alla piattaforma dedicata per verificare e inviare i dati necessari, con l’obiettivo di semplificare tutto il procedimento e ridurre i tempi rispetto alle modalità tradizionali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La campagna per la dichiarazione dei redditi 2026 entra nella fase operativa. Dopo la disponibilità dei modelli in consultazione dal 30 aprile, i contribuenti possono ora accettare, modificare o integrare il modello 730 precompilato direttamente online e procedere con l’invio telematico. A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate, che segnala già numeri molto elevati di utilizzo da parte dei cittadini. Oltre 4 milioni di accessi nelle prime settimane. Nelle prime due settimane di apertura del servizio sono stati registrati più di 4 milioni di accessi alla piattaforma della dichiarazione precompilata. Tra gli utenti che... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
730 PRECOMPILATO 2026 al VIA dal 14 MAGGIO MODIFICA e INVIO! QUANDO ARRIVANO i RIMBORSI
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Temi più discussi: Fisco, da domani al via l’invio del 730 precompilato. Ecco quando scattano i controlli; 730 precompilato 2026: dichiarazioni disponibili online; Modello 730 e Redditi 2026: scadenze e modalità per modifiche, annullamenti e invii precompilati; Precompilata 730/2026 al via: come trasmetterla dal 14 maggio.
Con il debutto online del modello 730/2026, è partita ufficialmente la stagione della precompilata 2026. ?Dal via libera alle modifiche fino all'invio e all'annullamento, le date da conoscere: https://www.informazionefiscale.it/precompilata-2026-modifica-ann - Facebook facebook
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